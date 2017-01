Tragédia – Ônibus com Testemunhas de Jeová passa por cima de poste e pessoas morrem eletrocutadas

Herói salvou 18 pessoas



Um grave acidente ocorreu na noite deste sábado (21), na AM-010, estrada que liga Manaus à Cidade de Itacoatiara. Um carro ainda não identificado, bateu e derrubou um poste na pista, na altura do Km 90. Um ônibus que transportava membros da religião Testemunhos de Jeová que vinha logo atrás, colidiu e ficou em cima do poste com os fios energizados. O veículo começou a pegar fogo e no desespero, Carlos Augusto Lopes Mendes (45) e o casal Francisco de Assis Pontes de Souza (54) e Minéia Barreto de Sousa (44), que tentaram pular do ônibus, foram eletrocutados. As informações são do Corpo de Bombeiros.

A área foi isolada e as pessoas feridas estão sendo encaminhadas para unidades de saúde de Manaus. De acordo com informações preliminares, o ônibus seguia da Comunidade Novo Remanso, município de Itacoatiara, para Rio Preto da Eva, depois de um retiro espiritual. O Instituto Médico Legal (IML) está no local para remoção e identificação das vítimas.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem identificado apenas como Josiano salvou 18 pessoas que estavam recebendo descargas elétricas.

