Tragédia – Quatro pessoas morrem, casas são alagadas e até jacarés aparecem durante chuva intensa na capital

Seis pessoas da mesma família foram soterradas

A capital do Amazonas vive uma terça-feira de chuva torrencial. De acordo com a Defesa Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, muitas ocorrências estão sendo registradas. A pior delas foi o soterramento de seis pessoas, da mesma família, na Rua 11 de Setembro, cruzamento com a Abraão, Bairro Nova Vitória, zona leste. Quatro morreram. Entre as vítimas uma criança de 8 anos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, faleceram:

Maria do Socorro Protásio, 42 anos; Samiele Costa Castro, 10 anos; Samila Costa Castro, 8 anos; Samile Costa Castro, 14 anos.

Entre os sobreviventes da tragédia estão Sabrina Costa Protásio, 17 anos, e Samir Costa Castro, 13 anos.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, no bairro Colônia Antônio Aleixo, três casas desabaram. No Zumbi I, uma criança foi soterrada, resgatada e conduzida a uma unidade de saúde.

Jacarés

No Distrito Industrial I, zona sul, dois répteis surgiram, na Avenida Manaus 2000. Os animais foram encontrados por populares.