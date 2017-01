Trimestre vai ser de chuvas intensas em Manaus

A Defesa Civil de Manaus tem monitorado diariamente áreas de risco da capital. Nesta época do ano, quando as chuvas são mais intensas, muitas áreas ficam em alerta. Com mais chuvas, o solo fica saturado (encharcado) e isso aumenta o risco de deslizamento e desmoronamento nessas áreas.

O trabalho de monitorar esses locais tem sido feito com a ajuda da população por meio dos NUPDECs, Núcleo de Proteção e Defesa Civil nas Comunidades, formados por voluntários que moram em áreas consideradas de risco, além do monitoramento de pluviômetros instalados na capital, como informou a diretora de operações da Defesa Civil de Manaus, Bibiane Araújo. “Quando recebemos o alerta, informamos os Nupdecs e também outras secretarias que atuam conosco.”

Dezembro foi atípico para as previsões meteorológicas, quando se trata de chuva na região. Segundo o chefe da divisão de meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM), Ricardo Dalarosa, choveu acima do esperado para a época, assim como em janeiro o cenário deve continuar.

Dalarosa reforçou que a previsão dos meteorologistas para o próximo trimestre (Fevereiro, Março e Abril) seja, dentro do esperado, de muita chuva, o que é normal para a estação. As chuvas intensas devem continuar até abril. “Em janeiro devemos fechar o mês ainda um pouco acima do esperado, mas a previsão para o próximo trimestre é de normalidade.”

A atuação também conta com as secretarias municipais de Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), Limpeza Urbana (Semulsp) e Infraestrutura (Seminf).

Outro reforço que ajuda na prevenção de risco é o alerta emitido pelo Sistema de Proteção da Amazônia, SIPAM, trazendo informações sobre a intensidade da chuva e direção, o que auxilia o monitoramento de áreas preocupantes.