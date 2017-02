Trio que planejava roubar rede de supermercados no bairro Adrianópolis é preso

A Polícia Civil do Amazonas, representada pela delegada Fernanda Antonucci, titular do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), falou na tarde desta quinta-feira, dia 2, durante coletiva de imprensa realizada às 14h30, no prédio da unidade policial, sobre as prisões, em flagrante, da operadora de caixa de supermercado Denizia da Silva Moreira, 27, e dos fugitivos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) Isac Braga Silva, 33, conhecido como “Bob”, e Walisson Ferreira Lima, 34, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa.

De acordo com a autoridade policial, o trio foi interceptado na noite de ontem, dia 1º, por volta das 20h30, na Avenida Margarita, bairro Nova Cidade, zona Norte da capital, dentro de um carro modelo Classic, de cor prata e placas OAM-9876, no momento em que planejava roubar um supermercado na Avenida Umberto Calderaro, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul da capital. Sob o comando da delegada Fernanda Antonucci, a ação contou com o reforço de policiais civis lotados na 1ª Seccional Sul e Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera).

“Estávamos monitorando os infratores há aproximadamente quinze dias, após iniciarmos diligências para recapturarmos fugitivos de unidades prisionais da capital quando descobrimos que Isac e Walisson teriam envolvimento em roubos que estavam acontecendo em Manaus. A partir daí intensificamos as investigações e constatamos que a dupla estaria planejando roubar uma unidade de uma rede de supermercados e contavam com o apoio de uma funcionária do estabelecimento comercial, namorada de Isac, que passava informações privilegiadas sobre a logística do lugar”, explicou Antonucci.

Conforme a titular do 1º DIP, Isac e Walisson estavam reunindo carros, armas de fogo e pessoas para praticar delitos na cidade. “Eles se reuniram na noite de ontem, quando pretendiam executar mais um roubo, mas conseguimos frustrar a ação criminosa e resguardar a vida dos clientes e funcionários do supermercado. Além dos dois fugitivos, dentro do carro também estava Denizia, funcionária do estabelecimento alvo da ação criminosa. No veículo em que eles estavam apreendemos uma pistola Taurus calibre 380 e 15 munições intactas do mesmo calibre”, argumentou.

Em depoimento, Isac e Walisson informaram a localização de dois veículos que haviam sido roubados por eles no dia 26 de janeiro deste ano e iriam ser usados em roubos na capital. Sendo um deles modelo Gol, de cor vermelha e placas NOO-4372, achado em uma rua no bairro São Francisco, zona Sul, e o outro modelo S10, de cor preta e placas PHB-3427, recuperado em uma rua do bairro Petrópolis, também na zona Sul.

A titular do 1º DIP ressaltou, ainda, que durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) foi constatado que os Isac e Walisson já tinham passagem pela polícia e estavam na lista de fugitivos do Compaj desde o dia 1º de janeiro deste ano. Isac responde a mais de dez processos criminais na Justiça do Amazonas, por crimes distintos, como tentativa de homicídio, tráfico de drogas e roubo, cometidos em 2015.

Já Walisson responde pelo latrocínio que teve como vítima o policial civil Washington Afonso Simões. O crime aconteceu em 2011, no estacionamento de um shopping situado na zona Centro-Sul da cidade. Denizia não tinha passagem pela polícia, mas foi apontada pelos comparsas como a mentora da ação frustrada pelas equipes da Polícia Civil.

Isac, Walisson e Denizia foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial o trio será conduzido à Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona Sul. Em seguida, Isac e Walisson serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), por serem fugitivos da última fuga em massa do Compaj, ocorrida no primeiro dia deste ano.

Amazonas Notícias