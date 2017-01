Trump – Construção de muro gera “preocupação” no Brasil

O ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou nota em que afirma que recebeu “com preocupação” a decisão do presidente Trump de iniciar a construção de um muro na fronteira com o México. Uma das principais promessas de campanha de Trump, a construção do muro é centro de uma polêmica entre EUA e México.

NOTA

“A grande maioria dos países da América Latina mantém estreitos laços de amizade com o povo dos EUA. Por isso, o governo brasileiro recebeu com preocupação a ideia da construção de um muro para separar nações irmãs do nosso continente sem que haja consenso entre ambas”, diz a nota do Itamaraty. No texto, o ministério diz ainda que o Brasil sempre se conduziu com base na “crença” de que as questões entre povos amigos devem ser “solucionadas pelo diálogo e pela construção de espaços de entendimento”.

CANCELADA

Por causa da decisão de Trump, o presidente do México, Peña Nieto, afirmou que não vai mais comparecer à reunião com o presidente dos EUA que estava agendada para terça-feira. Peña Nieto lamentou a decisão de Trump e reiterou que o México não pagará pela construção do muro.