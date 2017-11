Turistas do navio Silver Whisper ficam em Manaus por três dias

O quinto navio da Temporada de Cruzeiros 2017/2018 – Silver Whisper – ficará no Porto de Manaus por três dias, ou seja, os mais de 600 turistas que chegaram à cidade através dele vão movimentar a economia durante essa estada. O transatlântico chegou na capital amazonense por volta de 13h desta segunda-feira (27/11). A maioria dos turistas é de nacionalidade inglesa.

Pela segunda vez, um pocket-show das cirandas de Manacapuru faz o receptivo dos turistas. No porto, a Amazonastur montou um Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no salão de desembarque, para atender melhor os turistas que estão chegando à capital. Outro CAT preparado para informar os turistas é o que fica localizado na avenida Eduardo Ribeiro, bem ao lado do Teatro Amazonas, no Centor, zona sul de Manaus.

Pela primeira visitando o Amazonas, o juiz aposentado belga Mark, de 77 anos, era um dos mais animados ao pisar no porto de Manaus. “Sempre quis conhecer a Amazônia com minha esposa, mas como ela tem medo de mosquitos, eu acabei vindo sozinho mesmo assim e a deixei em casa”, disse.

Já a consultora Clarie Howard, 60, disse que trabalha com países em desenvolvimento e está muito feliz pela oportunidade de visitar o Brasil pela primeira vez. “É um sonho conhecer o Brasil e a Amazônia. Estou muito ansiosa para conhecer muitas coisas, inclusive ver bem de perto os botos”, completou.

Recepção

Além do pocket-show das cirandas de Manacapuru, os técnicos da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), junto com os da Fundação Municipal de Cultura e Turismo (ManausCult), entregaram mapas, colares indígenas e prestaram toda e qualquer informação importante aos turistas.

Mais turistas chegarão em breve – Na próxima quarta-feira (29/11), mais um navio, desta vez com mais de mil turistas, chegará a Manaus. No total são esperados nessa temporada 21 navios. No dia 2 (sábado) de dezembro, está previsto aportar em Manaus o sétimo navio da temporada – Prinsendam – também com mais de mil turistas.