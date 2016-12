UBSs devem ser capacitadas para avaliação neuromotora do pé diabético

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) prevê a expansão da avaliação neuromotora do pé diabético para mais 90 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) no ano de 2017. Atualmente, o município de Manaus já conta com 130 UBSs, incluindo Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs), capacitadas para realizar a avaliação.

O Pé Diabético é uma das complicações mais frequentes do Diabetes Mellitus (DM), ocasionando desde feridas crônicas e infecções até amputações de membros inferiores.

O exame periódico dos pés do paciente diabético propicia a identificação precoce e o tratamento em tempo adequado das alterações encontradas, possibilitando assim a prevenção de um número expressivo de complicações do Pé Diabético.

Para realizar esse trabalho, a Semsa capacitou profissionais médicos e enfermeiros de 130 UBSs distribuídas entre os Distritos Sul, Norte, Leste, Oeste e Rural.

Segundo a gerente da Rede de Cuidados Crônicos da Semsa, Luana Alpirez, a avaliação sistemática deve ser realizada anualmente ou conforme Classificação de Wagner (avaliação de grau de risco), em todos os pacientes com diabetes. “Essa avaliação passa pela questão de avaliar a sensibilidade tátil, a integridade dos pés e tem alguns equipamentos simples disponíveis nas unidades capacitadas para realizar a avaliação”

Após a avaliação, o profissional de saúde estabelece o plano de cuidado para o usuário de acordo com os dados clínicos dos testes realizados. O paciente passa pela avaliação clínica (anamnese); Teste da sensação vibratória utilizando-se diapasão de 128 Hz; Teste de sensibilidade térmica (quente e frio); Teste da sensação dolorosa com ponta de caneta (palito ou pino); Teste de sensação profunda com o martelo neurológico de Buck (pesquisa do reflexo do tendão de Aquiles); Teste de sensibilidade táctil com o monofilamento de 10g (nos dedos e região plantar do pé).

Ainda conforme a gerente, Luana Alpirez, o diagnóstico permite a promoção e a manutenção adequada do autocuidado, com orientações de cuidados simples com os pés para evitar a doença. “Os cuidados incluem a inspeção dos calçados, o corte adequado das unhas, higiene e secagem dos dedos, e hidratação”

Para o cuidado ao paciente diabético, a Semsa também implantou, em maio de 2016, o exame Doppler vascular em cinco UBSs: UBS Dr. José Rayol dos Santos (zona Sul), UBS Leonor de Freitas (zona Oeste), UBS Alfredo Campos (zona Leste), UBS Áugias Gadelha e UBS Sálvio Belota (zona Norte). E está previsto para 2017 a implantação em mais 20 UBSs.

O Doppler vascular é um exame fundamental, sobretudo, para pessoas com diabetes, fumantes ou com doenças vasculares. É realizado em artérias e/ou nas veias do corpo. O equipamento é portátil, de baixo custo e pode ser utilizado de modo repetitivo, pois não causa nenhum transtorno ao paciente, podendo ser usado inclusive em mulheres grávidas.

Por ser um exame rápido e indolor, não necessita de preparo do paciente, e pode indicar ou excluir o diagnóstico de várias doenças, tanto no sistema venoso (como trombose venosa profunda, insuficiência valvular, insuficiência venosa crônica), quanto no arterial (como obstrução arterial periférica, estenose ou vaso constrição arterial).

Com o exame é possível “visualizar” o sistema venoso profundo e superficial do membro em tempo real e com alta eficácia de diagnóstico.