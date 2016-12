UEA abre inscrições para Doutorado em Administração em parceria com a USP

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em parceria com a Universidade de São Paulo (USP), abre inscrições para Doutorado Interinstitucional em Administração para a turma do primeiro semestre de 2017. O Edital oferece um total de 22 vagas. As inscrições estão abertas e seguem até 10 de janeiro. O Curso é exclusivo para professores da UEA.

O Doutorado ofertado pela USP, e agora também promovido em parceria com a UEA, é avaliado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES) com o Conceito 7, a melhor avaliação de cursos de pós-graduação feita pelo instituto. Essa avaliação equipara a especialização aos cursos de doutorado ofertados nas melhores instituições de ensino do mundo.

A inscrição deverá ser realizada, exclusivamente, pela internet por meio do endereço disponibilizado no link ao final do texto. O Candidato aprovado deverá entregar a documentação na Secretaria do Programa de Pós-Graduação da UEA, situada na Escola Superior de Ciências Sociais (ESO), localizada na Avenida Castelo Branco, 504, Cachoeirinha.

“O programa é fruto de planejamento e empenho na execução da atual Gestão Superior, Direção e Coordenações dos Cursos da Escola Superior de Ciências Sociais. O objetivo da implantação do Doutorado é levar os cursos da unidade a continuarem sendo uma referência na Região Norte”, disse o professor da UEA e coordenador local do Doutorado Interinstitucional em Administração, Paulo César Diniz de Araujo.

O processo de seleção será realizado em três etapas, todas eliminatórias: A primeira Etapa é resultado das provas Teste Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD) (HTTP://www.anpad.org.br/teste). A Segunda é a Análise de Curriculum e do Pré-Projeto e a Terceira Etapa é a Arguição do Currículo e do Pré-Projeto. A Segunda e Terceira Etapa serão realizadas juntas e serão conduzidas pelo Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) da USP.

As Comissões de Seleção recomendam aos candidatos que acessem a página (http://www.ead.fea.usp.br) para conhecimento prévio de orientadores e das linhas de pesquisa do Programa. O Curso de Doutorado em Administração é um curso de pós-graduação stricto-sensu com dedicação integral.

ÁREAS DE ESPECIALIZAÇÃO

As áreas de especialização do departamento de administração são: Administração Geral, Finanças, Marketing, Métodos Quantitativos e Informática, Operações, Economia das Organizações, Gestão de Pessoas em Organizações. O Candidato no ato da inscrição deverá escolher umas das áreas de especialização.

