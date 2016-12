UEA abrem inscrições  para cursos de doutorado 

A partir desta segunda-feira (26), o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTIC) e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) abrem inscrições para a seleção do curso de doutorado do programa de pós-graduação em Clima e Ambiente (Cliamb). São oferecidas 10 vagas para ingresso em 2017..

Os candidatos poderão se inscrever até o dia 27 de janeiro de 2017, por meio do formulário de inscrição que será disponibilizado na página do Inpa a partir de segunda-feira (26), juntamente com o edital no endereçohttp://portal.inpa.gov.br/index.php/editoria-b/editais. Depois de preenchido e assinado, o formulário deve ser encaminhado em formato digital (PDF) para o e-mail selecao.cliamb@gmail.com, junto com os documentos listados no edital. A taxa de inscrição é de R$ 100.

A seleção será composta por três etapas eliminatórias, sendo a primeira a análise curricular, seguida de avaliação do anteprojeto de pesquisa e, por último, uma entrevista com a comissão de seleção.

O objetivo é selecionar e classificar candidatos para o doutorado em Clima em Ambiente com projetos de pesquisas que abrangem as diferentes linhas de pesquisa do programa de pós-graduação: Modelagem Climática; Meteorologia Tropical; Clima e funcionamento dos ecossistemas amazônicos; e Processos de Interação Biosfera-Atmosfera.

Sobre o Cliamb

O Cliamb é um programa interinstitucional entre o Inpa e a UEA que forma pesquisadores nos níveis de mestrado e doutorado. Desenvolve pesquisas em diversas áreas tratando das questões dos impactos climáticos e ambientais na Amazônia advindos das mudanças de uso da terra na região e das mudanças climáticas globais, de maneira multi e interdisciplinar, na formação e treinamento de recursos humanos.

Conta ainda com forte interação com projetos internacionais, como o Programa de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia (LBA), Observatório com Torre Alta da Amazônia (Torre Atto), Green Ocean Amazon (GOAmazon), Free Air CO2 Enrichiment (Face) e Cloud process of the main precipitation systems in Brazil: a contribuition to cloud resolving modeling and to the GPM (Global Precipitation Measurement) – Chuva.

Também conta com a participação de projetos nacionais e regionais, como a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais (Rede Clima) e Rede Temática de Pesquisa em Modelagem Ambiental da Amazônia (Rede Geoma), envolvendo instituições como a Universidade de São Paulo (USP), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa)

O aluno que ingressa no curso de pós-graduação adquire conhecimento em técnicas avançadas de modelagem climática/ambiental/hidrológica e monitoramento com sensores de última geração, de métodos e ferramentas de análises de dados modernos que permitem análise das questões sobre clima e ambiente na Amazônia.