UEA Cidadã  realiza atendimentos  até esta sexta-feira (3)

Quem comparecer ao Manaus Plaza Shopping até esta sexta-feira (3) poderá terá acesso a diversos atendimentos realizados por integrantes do Programa UEA Cidadã da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). O programa realiza ações gratuitas de prevenção e promoção à saúde. Os atendimentos serão realizados das 16h às 18h. O centro de compras fica localizado na avenida Dajalma Batista, 2.100, Parque Dez de Novembro, zona centro-sul.

O público poderá esclarecer dúvidas sobre saúde em geral e fazer exames de prevenção como aferição de pressão, exame de glicemia, levantamento do índice de massa corporal, orientações sobre e saúde bucal e escovação supervisionada. Além de participar de palestras de prevenção sobre hipertensão, doenças sexualmente transmissíveis e diabetes. Essa é a primeira ação de 2017.

O acadêmico do quarto período de Farmácia, Vitor Vicente Dias, disse que seu principal objetivo é retribuir para sociedade todo o investimento que a população paga por meio dos impostos e mantém a Universidade. “Vejo o UEA Cidadã como uma grande oportunidade. Tem coisas aqui que nós só teríamos contato quando estivéssemos estagiando, isso no sétimo período. A multidisciplinalidade é outro fator primordial para o nosso aprendizado. As atividades realizadas pelo UEA Cidadã nos permite trabalhar em conjunto com colegas de outros cursos como Enfermagem, Medicina e Odontologia. Isso é gratificante”, disse Vitor.

As ações serão oferecidas com o objetivo de proporcionar melhoria de qualidade de vida e maior integração da universidade com a comunidade. O oferecimento dos serviços é gratuito e realizado por ordem de chegada.

Os profissionais da área irão orientar e realizar testes de aferição da pressão arterial e de glicemia. “Muitas pessoas ainda carecem de informações sobre doenças relacionadas às consequências de doenças crônicas como hipertensão e diabetes. Nosso intuito é levar orientação e incentivá-los a cuidar da saúde”, enaltece a coordenadora do UEA Cidadã, Márcia Costa. A coordenadora do Programa, Márcia Costa, disse que as ações são realizadas de acordo com a demanda da comunidade. “Estamos com uma demanda intensa de ações que serão realizadas ao longo de 2017. Os finais de semana de fevereiro já estão todos preenchidos, só temos vaga a partir de março”, acrescentou a coordenadora do Programa.

Para solicitar a presença do UEA Cidadã nas comunidades é necessário apenas enviar um e-mail (ueacidada@gmail.com) ou entrar em contato com a coordenação do programa pelo telefone: 991281899 – Márcia Costa. O Programa também tem a participação de egressos da UEA. É o caso da enfermeira Salabá Belém.“Participar como graduada e compartilhar os meus conhecimentos com os alunos é algo muito gratificante. O UEA Cidadã me ajudou a trabalhar com a comunidade mais de perto para que hoje eu pudesse ter uma facilidade maior de lidar com meus pacientes de uma forma simples e eficaz em prol da saúde”, explicou.

UEA CIDADÃ – O UEA Cidadã é uma ação multiprofissional da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) com a sociedade que leva informações sobre saúde por meio da educação não formal, permitindo ações conjuntas de universitários com a comunidade, promovendo a melhoria da qualidade de vida, por meio da prevenção e promoção de cidadania.