Ufam abre prazo de matrícula presencial de aprovados no PSC 2017

Presencial

Nos dias 3, 6, 7, 8, 9 e 10 de fevereiro de 2017, será realizada a fase presencial da matrícula institucional, nos turnos matutino (das 8 às 12h) e vespertino (das 13 às 17h). Para os classificados nos cursos ofertados em Manaus, o local de recepção de documentos e efetivação da matrícula é o Auditório Eulálio Chaves, localizado no Setor Sul do Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho (Av. Gal. Rodrigo Octávio Jordão, 6.200, Coroado). O dia e o horário estão distribuídos no Anexo III do Edital de Matrícula de acordo com o curso.

Já aqueles que concorreram aos cursos ofertados numa das cinco unidades acadêmicas fora da sede devem realizar essa etapa presencial nos respectivos campi, também conforme o Anexo III do Edital de Matrícula: 1) Instituto de Natureza e Cultura de Benjamin Constant (INC/BC), localizado na Rua 1º de Maio, s/n, Colônia; 2) Instituto de Saúde e Biotecnologia de Coari (ISB), localizado na Estrada Coari Mamiá, 305, Espírito Santo; 3) Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente de Humaitá (IEAA), localizado Rua 29 de Agosto, 786, Espírito Santo; 4) Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia de Itacoatiara (ICET), localizado na Rua Nossa Senhora do Rosário, 3.863, Tiradentes; e 5) Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia de Parintins (ICSEZ), localizado na Estrada Parintins Macurary, 1.805, Jacareacanga.

Os documentos necessários para a efetivação da matrícula na Ufam são estes: I. Histórico escolar e certificado de conclusão ou diploma de curso médio, assinado pelo candidato e com assinatura e carimbo legíveis do responsável pela expedição do documento (cópia e original ou cópia autenticada); II. Documento de identificação oficial com foto; III. CPF (cópia e original ou cópia autenticada); IV. 01 (uma) foto 3×4 recente; V. Os Certificados de Ensino Médio obtidos no exterior devem ser reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação.

Reserva de Vagas

Além dos documentos exigidos para os classificados na modalidade de ampla concorrência, outros são solicitados àqueles que se inscreveram numa das modalidades de Reserva de Vagas.