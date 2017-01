Ufam abre prazo para matrícula de classificados no PSC 2017

O prazo para a matrícula de candidatos classificados no Processo Seletivo Contínuo (PSC) 2017, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), tem início nesta segunda-feira (30). O processo é realizado em duas etapas.

A primeira etapa, o candidato deve preencher o Cadastro Estudantil no Portal do Calouro, no período de 30 de janeiro a 2 de fevereiro. A segunda é a apresentação presencial dos documentos na unidade para onde o candidato concorreu, e conforme o curso escolhido, entre os dias 3 e 10 de fevereiro de 2017.

Vagas ofertadas

São oferecidas 1.910 vagas para ingresso no 1º e 2º semestres de 2017, no campus de Manaus, e outras 825 com ingresso no 2º semestre de 2017, para os campi do interior, localizados em Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins, totalizando 2.735 vagas.

Os documentos necessários para a efetivação da matrícula na Ufam são estes: I. Histórico escolar e certificado de conclusão ou diploma de curso médio, assinado pelo candidato e com assinatura e carimbo legíveis do responsável pela expedição do documento (cópia e original ou cópia autenticada); II. Documento de identificação oficial com foto; III. CPF (cópia e original ou cópia autenticada); IV. 01 (uma) foto 3×4 recente; V. Os Certificados de Ensino Médio obtidos no exterior devem ser reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação.

Reserva de Vagas

Além dos documentos exigidos para os classificados na modalidade de ampla concorrência, outros são solicitados àqueles que se inscreveram numa das modalidades de Reserva de Vagas.