Ufam – Concurso para Técnico-Administrativos em Educação é homologado

A Homologação do resultado do Concurso Público para provimento de cargos de Técnico-Administrativos em Educação (TAE), nos níveis Fundamental, Médio e Superior, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) do dia 27 de janeiro de 2017.

As listas seguem a ordem de classificação e podem ser consultadas nos anexos.

O certame, disciplinado pelo Edital nº 22, foi publicado em 2 de maio de 2016. Foram ofertadas 94 (noventa e quatro) vagas para os cargos de Nível Médio; 18 (dezoito) para os cargos de Nível Fundamental e 36 (trinta e seis) para o Nível Superior.

Dos mais de 40 mil candidatos, 23.238 inscritos optaram por realizar as provas para o cargo de Nível Médio de Assistente em Administração, sendo o cargo mais concorrido do certame. O cargo com a maior concorrência no Nível Fundamental é o de Auxiliar em Administração, que conta com 8.496 inscritos e o cargo de Nível Superior mais concorrido é o de Administrador, com 371 candidatos inscritos para uma vaga.

Consulta

O resultado final com a colocação do candidato, bem como o desempenho geral (nota por disciplinas), pode ser acessado na página da Compec: www.comvest.ufam.edu.br