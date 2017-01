Ufam – Matricula dos selecionados pelo SiSU 2017 vai de 3 a 10 de fevereiro

A opção por participar da Lista de Espera deve ser feita diretamente na página do SiSU, até 10 de fevereiro

A Universidade Federal do Amazonas realiza, entre 3 e 10 de fevereiro, a matrícula institucional dos candidatos selecionados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada 2017 (SiSU). Eles concorrem ao total de 2.735 vagas, sendo 1.910 delas ofertadas numa das 15 unidades acadêmicas da capital e outras 825 distribuídas nos cinco institutos fora da sede.

A matrícula ocorre em duas etapas: entre 1º e 02 de fevereiro, até 14h, o classificado deve preencher o Cadastro Estudantil no Portal do Calouro, mas o preenchimento não assegura a matrícula institucional do candidato, sendo apenas um de seus requisitos. Esta somente será efetivada quando o candidato – ou seu procurador – apresentar-se na data, local e horário previstos no Anexo I do Edital 009/2016, conforme o curso escolhido.

Presencial

Nos dias 3, 6, 7, 8, 9 e 10 de fevereiro de 2017, será realizada a fase presencial da matrícula institucional, nos turnos matutino (das 8 às 12h) e vespertino (das 13 às 17h). Para os classificados nos cursos ofertados em Manaus, o local de recepção de documentos e efetivação da matrícula é o Auditório Eulálio Chaves, localizado no Setor Sul do Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho (Av. Gal. Rodrigo Octávio Jordão, 6.200, Coroado). O dia e o horário estão distribuídos no Anexo I do Edital de Matrícula de acordo com o curso.

Já aqueles que concorreram aos cursos ofertados numa das cinco unidades acadêmicas fora da sede devem realizar essa etapa presencial nos respectivos campi, também conforme o Anexo I do Edital de Matrícula: 1) Instituto de Natureza e Cultura de Benjamin Constant (INC/BC), localizado na Rua 1º de Maio, s/n, Colônia; 2) Instituto de Saúde e Biotecnologia de Coari (ISB), localizado na Estrada Coari Mamiá, 305, Espírito Santo; 3) Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente de Humaitá (IEAA), localizado Rua 29 de Agosto, 786, Espírito Santo; 4) Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia de Itacoatiara (ICET), localizado na Rua Nossa Senhora do Rosário, 3.863, Tiradentes; e 5) Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia de Parintins (ICSEZ), localizado na Estrada Parintins Macurary, 1.805, Jacareacanga.

No ato da matrícula institucional, o candidato classificado (procurador ou responsável legal), deverá: a) conferir e assinar: o cadastro estudantil, a declaração de que não tem vínculo com outra instituição de ensino superior pública, a declaração de ciência do tempo de conclusão do curso, a declaração de que estudou todo o ensino médio em escola pública (exclusivo para candidato da Reserva de Vaga em todas as suas modalidades), o termo de comprovação de renda (para as modalidades de Reserva de Vaga NDC1 e PPI1); b) receber o comprovante de matrícula institucional, que garante a efetivação do seu vínculo com a Universidade.

Os documentos necessários para a efetivação da matrícula na Ufam são estes: I. Histórico escolar e certificado de conclusão ou diploma de curso médio, assinado pelo candidato e com assinatura e carimbo legíveis do responsável pela expedição do documento (cópia e original ou cópia autenticada); II. Documento de identificação oficial com foto; III. CPF (cópia e original ou cópia autenticada); IV. 01 (uma) foto 3×4 recente; V. Os Certificados de Ensino Médio obtidos no exterior devem ser reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação.

Além dessa documentação, exigida para todos os candidatos da lista de chamada regular, aqueles que estão inscritos numa das modalidades de Reserva de Vagas e os que optaram pela Bonificação Estadual deverão apresentar outros comprovantes específicos, listados no Edital.

Reserva de Vagas

O candidato que optou pela reserva de vagas no momento da inscrição no SISU deve estar atento para a modalidade, conforme estes critérios:

a) Estudantes egressos de escolas públicas, independentemente de renda (Modalidade NDC2);

b) Estudantes, egressos de escolas públicas, que comprovarem receber renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salários-mínimos per capita, conforme Anexo II deste edital (Modalidade NDC1);

c) Estudantes egressos de escola pública, que comprovarem receber renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salários-mínimos per capita, conforme Anexo II, deste edital, que se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas (Modalidade PPI1);

d) Estudantes egressos de escolas públicas, independentemente de renda, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (Modalidade PPI2).

Bonificação

Nesta edição, a Ufam passa a conceder Bonificação Estadual (BE), que é um acréscimo de notas aos candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em instituições de ensino do Amazonas. Para o SiSU 1ª/2017, o percentual de referência adotado é de 5,69%, acrescido à nota dos classificados na modalidade de Ampla Concorrência. As regras para obter o benefício estão na Resolução 044/2016 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe).

Lista de Espera

Para participar da lista de espera, o candidato deverá manifestar seu interesse na página do SiSU entre os dias 30 de janeiro e 10 de fevereiro de 2017, até as 23h59 do último dia.

Dúvidas?Para esclarecimentos das dúvidas ou dificuldades de acesso ao ‘Cadastro do Calouro’ ligue para (92) 3305-1481 ou envie e-mail para doa_proeg@ufam.edu.br.

