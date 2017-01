Unidades de Saúde de Parintins recebem medicamentos a partir desta quinta

Restaurar o sistema de saúde de Parintins é uma das principais missões do poder público municipal e uma das primeiras medidas tomadas para amenizar o quadro atual foi o pedido de medicamentos básicos para as unidades básicas.

Nesta quinta e sexta-feira, chegam as UBSs do município uma remessa considerável de medicamentos da farmácia básica para que os atendimentos possam ter encaminhamento correto após as consultas.

Segundo o secretário de Saúde, Ronaldo Cardoso, neste momento todas as salas de medicamento dos postos estão vazias, e em alguns casos, as prateleiras passaram a ser suporte parta os capacetes dos funcionários. Isso foi constatado em mais duas visitas feitas ontem na Policlínica Tia Leó e no Valdir Viana nesta terça-feira.

Ele informa que do pedido emergencial de medicamentos, uma parte já se encontra em Parintins e outra remessa chega neste dia 18 para posterior distribuição. “O prefeito Bi Garcia tem se mostrado bastante preocupado com a situação e por isso nos autorizou a agir de forma emergencial e tentar normalizar os atendimentos nos postos de saúde da cidade e interior”, informou o secretário.