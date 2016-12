Unidas do São José conquista 6ª Copa Estrela do Norte de Beach Soccer Feminino

De virada, a equipe Unidas do São José bateu o Estrela de Davi por 7 a 5 e conquistou de forma invicta o título da sexta edição da Copa Estrela do Norte de Beach Soccer Feminino. A super decisão aconteceu na noite desta quinta-feira, 22 de dezembro, no campo de areia do Estrela do Norte Esporte Clube – rua das Palmeiras, São José 3, Zona Leste de Manaus.

Apesar do placar elástico, a partida foi duríssima para as meninas do São José. O Estrela de Davi chegou a estar na frente graças aos quatro gols marcados pela atacante Bambam no primeiro tempo. O empate das adversárias, no entanto, veio ainda na etapa inicial, com gols de Gisela (2), Deise e Bel.

No segundo tempo, o Unidas do São José fez 5 a 4 com um belo gol marcado por Gisela. Na sequência, porém, o Estrela de Davi novamente empatou, gol de Bárbara. Quando o jogo parecia que ia para os pênaltis, a artilheira Bel mostrou porque é uma das melhores do Estado na posição e marcou mais duas vezes, fechando a contagem em 7 a 5.

Esse foi o quarto título das meninas do São José em seis edições da Copa Estrela do Norte de Beach Soccer. Além do prêmio de R$ 3 mil, as tetracampeãs receberam R$ 1,2 mil em vouchers para consumação na Cachaçaria do Dedé – patrocinadora oficial da competição. As vice-campeãs faturaram um prêmio de R$ 1,5 mil.

Amistoso entre escolinhas

A preliminar da final apresentou um amistoso entre as escolinhas do Estrela do Norte e Coração do Zumbi. O time visitante venceu por 8 a 5.

Final masculina

A bola vai rolar nesta sexta-feira, 23 de dezembro, também para os meninos. A partir das 21h, ABEC/Tubarão e Amigos do Tubinha/Família São José disputam o título da 1ª Copa Gigantes da Zona Leste de Beach Soccer Masculino.

Destaques individuais do Beach Soccer Feminino:

Artilheira:

Cosma (Atlético de Madri) – 20 gols

Vice-artilheiras:

Bel (Unidas do São José)

Bambam (Estrela de Davi)

Melhor goleira:

Carol (Unidas do São José)

Melhor jogadora:

Bambam (Estrela de Davi)

Premiação:

Campeã – R$ 3 mil + 1,2 mil em vouchers da Cachaçaria do Dedé

Vice campeã – R$1,5 mil

Artilheira – Troféu + R$ 240

Vice-artilheiras – Troféu + R$ 120

Melhor goleira – Troféu + R$ 60

Melhor Jogadora – Troféu + R$ 60