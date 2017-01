Vai ter carnaval sim

Governo do Amazonas confirma apoio ao desfile das Escolas de Samba de Manaus

Com recursos exclusivos da iniciativa privada, Secretária de Cultura irá coordenar evento

Uma boa notícia para os foliões de Manaus e agremiações carnavalescas é o apoio que o Governo do Amazonas dará para a realização do tradicional desfile das escolas de samba de Manaus, nos dias 24 e 25 de fevereiro, no Centro de Convenções – Sambódromo, com coordenação geral da Secretaria de Estado Cultura.

“Em reunião com os representantes das escolas de samba de Manaus, realizada na semana passada, analisamos as necessidades das agremiações e chegamos a um acordo. A proposta foi apresentada ao governador José Melo, que mesmo diante das dificuldades financeiras do Estado, sinalizou positivo o apoio para assegurar os serviços essenciais para a realização do desfile, com o custeio da iniciativa privada, reconhecendo a importância da festa para o Estado e toda a população”, declarou o secretário de Cultura, Robério Braga.

O Governo do Amazonas fica responsável pela infraestrutura e logística do evento, desde segurança e limpeza a aluguel de equipamentos de som, guindastes,caminhão guincho e empilhadeira.

O desfile contará com o apoio da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros,Secretaria de Estado de Saúde (Susam), Departamento Estadual de Trânsito no Amazonas (Detran-AM) e outros.

Reunião – O secretário estadual de Cultura, Robério Braga, e o secretário executivo adjunto de Planejamento e Gestão Integrada, coronel Dan Câmara, convocaram todos os órgãos envolvidos na operacionalização do desfile das escolas de samba de Manaus para uma reunião na próxima quinta-feira (2), às 10h, noCentro Integrado de Comando e Controle do Amazonas (CICC-AM), para traçar estratégias que visam garantir a realização do evento e segurança da população.

Amazonas Notícias