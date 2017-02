Valdemir é preso com 40 trouxinhas de maconha no bairro Gilberto Mestrinho

A Polícia Civil do Amazonas prendeu, em flagrante, na tarde de quinta-feira, dia 2, por volta das 17h, Valdemir Brandão de Oliveira Júnior, 19, por tráfico de drogas. O fato ocorreu no bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste da cidade.

De acordo com a autoridade policial, o infrator foi preso pela equipe do 4° DIP em via pública, na Rua Bela Vista, bairro Gilberto Mestrinho. As investigações em torno do caso foram iniciadas após uma delação feita ao disque-denúncia da unidade policial (92) 99118-9766, informando as características físicas do infrator. Na ocasião, o delator afirmou que o jovem comercializava entorpecentes naquela região.

Após a delação a equipe de investigação foi até o local indicado e constatou a veracidade da denúncia. Valdemir tinha 40 trouxinhas de maconha e R$ 60 em espécie. O jovem confessou que vendia drogas há algum tempo naquele local.

Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.