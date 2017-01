Vários bairros de Manaus ficam sem  energia na noite desta terça

Vários bairros de Manaus ficaram sem energia na noite desta terça-feira (10). Segundo a reportagem do G1, todas as zonas da capital tiveram registro de interrupção no fornecimento de energia.

Quedas de energia foram registradas nos bairros Cidade Nova, Flores, Parque Dez, Chapada, Aleixo, Praça 14, Nova Esperança, São Jorge, Vila da Prata, Santo Antônio, Planalto, Betânia e Japiim, entre outros.

Ao G1, a queda de energia de 40% da carga da cidade foi causada por conta desconexão do Sistema Manaus com o Sistema Interligado Nacional. Às 23h02 (horário local) foi iniciada a recomposição do sistema e concluída às 23h30.