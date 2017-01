Vários bairros em Manaus ficam sem energia após forte chuva

A Eletrobras Distribuição Amazonas informou por meio de sua assessoria que, devido a forte chuva deste domingo (22), houve o desligamento de 12 alimentadores, causando interrupções no fornecimento de energia elétrica em parte de alguns pontos da cidade como: Tancredo Neves, Tarumã, Riacho Doce II, Parque das Laranjeiras, Campo Dourado, Jorge Teixeira, Cidade Nova, Aguas Claras, Distrito Industrial, Coroado, São José, Compensa, Nossa Senhora de Fátima, Loteamento Fazendinha, Conjunto Vila Nova, Centro, Presidente Vargas e na Rural AM 010. Até o momento, dos mais de 210 alimentadores que atendem toda a cidade de Manaus, somente 12 alimentadores foram afetados pela forte chuva e seis já foram normalizados parcialmente. Os outros alimentadores afetados e ocorrências isoladas como, por exemplo, de transformadores serão restabelecidos gradativamente.

Por medidas de segurança, após a chuva as equipes de operação e manutenção da Eletrobras Distribuição Amazonas irão trabalhar para restabelecer o fornecimento de energia nas áreas afetadas no tempo mais breve possível.

A Eletrobras Distribuição Amazonas reitera o seu compromisso com a população do Estado do Amazonas em oferecer energia segura e de qualidade, contribuindo para o bem estar de seus clientes e o desenvolvimento econômico da região.