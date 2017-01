Uma foto postada no Facebook por Richard Christianson, morador do Arizona (EUA), está causando sensação na web. A imagem mostra o que parece ser, para muitos, um “demônio alado”:

De acordo com o New York Daily News, as fotos, um tanto quanto granuladas, foram feitas nas ruas da cidade de Phoenix. Elas mostram uma silhueta bem sinistra, de algo que não chega a ser identificado. Na legenda, Christianson lança a questão: “Que diabos vocês veem nessa foto de verdade??? Alguém?”.