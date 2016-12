Veja a operação cinematográfica para apresentar a maior árvore de Natal do mundo, reuniu 342 caminhões

A maior árvore de Natal do mundo foi feita no Brasil e reuniu, em uma operação cinematográfica promovida pela Mercedes-Benz, na cidade de Mauá (SP), nada menos que 342 caminhões. Foram mais de 150 profissionais envolvidos e o resultado pode ser conferido no vídeo abaixo. A ação já ganhou registro no Guinness Book, livro dos recordes.

Foram usados fios de led, que ajudaram a proporcionar o efeito capturado pelas lentes de diversas câmeras. O filme criado pela agência Today, envolveu mais de 72 horas de montagem e gravação e 80 caminhoneiros, na cidade de Mauá (SP). A Mercedes-Benz aproveitou as festividades de final de ano para homenagear os caminhoneiros com a iniciativa e o poema abaixo:

“Só você caminhoneiro, que leva o Pais para frente, do sol nascente ao poente e faz do mundo o seu roteiro. Só você caminhoneiro, que faz da estrada a sua casa e carrega a saudade no peito freto brasa. Só você caminhoneiro, encara qualquer estação, que é gigante no coração e tem alma de guerreiro. Só você caminhoneiro que batalha do começo ao fim, é capaz de algo tão grandioso assim, sempre junto dos seus companheiros. Só você caminhoneiro.”

Com esse poema e o vídeo abaixo “emprestados” da Mercedes-Benz, a Revista Carga Pesada gostaria também de prestar uma homenagem a essa gente tão corajosa, responsável pela comida que está na mesa de todos nós, assim como por todos os outros bens dos quais necessitamos.