Veja – Homem pula muro de zoológico para não pagar ingressos e é morto por tigre

As cenas de um homem sendo atacado por um tigre correm o mundo. Identificado somente como Zhang, a vítima morreu no Ningbo Youngor Zoo, um zoológico localizado na região leste da China, no último domingo (30). Zhang havia pulado o muro da propriedade para não pagar o ingresso, segundo relatos de parentes.

Ele caiu exatamente no local dos tigres, que logo o atacaram pelo pescoço.

As cenas foram filmadas por visitantes que observavam os tigres do lado de fora da cerca. É possível ouvir gritos em algumas das gravações. Os seguranças do zoológico atiraram ao alto com o objetivo de espantar os animais, mas o tigre que atacava o chinês não o largou e foi executado por policiais. Zhang foi levado a um hospital, mas faleceu.