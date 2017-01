Veja! Promotor de justiça é assassinado em Manaus durante tentativa de assalto

O promotor de justiça, Paulo Cardoso de Carvalho, 66, morreu depois de ser receber três tiros no abdômen no Conjunto Beija Flor, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus, durante uma tentativa de assalto. O caso ocorreu no fim da tarde desta sexta-feira (20). Ele chegou a ser levado para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, avenida Mário Ypiranga, Adrianópolis, mas faleceu por conta dos ferimentos.

Por meio das imagens das câmeras de segurança, é possível observar que o promotor foi atacado em frente à casa dele, no momento em que estava no portão. Dois suspeitos descem de um carro e um deles aponta a arma para ele. Paulo reage, o criminoso efetua três disparos e foge.