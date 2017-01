Veja vídeo – Ciclistas fazem protesto depois de morte na Constantino

A morte do ciclista Leonardo Tavares do Nascimento, 17, depois de ser atingido por um ônibus de uma empresa do transporte público coletivo de Manaus, não passou em branco. Na noite desta quarta-feira (25), vários grupos de pedal se reuniram no Parque dos Bilhares e fizeram uma manifestação no local do acidente, nas proximidades de uma faculdade. A concentração ocorreu às 20h. Foi a primeira morte de ciclista no trânsito de Manaus em 2017. Ano passado quatro perderam a vida de forma violenta ruas da capital

Acidente

O acidente ocorreu por volta das 16h10, no sentido centro da avenida Constantino Nery, proximidades da faculdade Fametro. Após o ocorrido, o motorista, que não teve o nome divulgado pela empresa por questões de segurança, se evadiu do local com medo de sofrer represálias. O mesmo deve se apresentar nas próximas horas ao 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para prestar esclarecimentos.