Venda de ingressos do Festival Folclórico de Parintins começa dia 15, com preços “salgados”

Cadeira especial para as três noites custa R$ 800,00. Arquibancada Central R$ 1.050,00

Parece que a crise econômica que atinge o país está passando longe do Festival Folclórico de Parintins. Na manhã desta sexta-feira (03), os valores dos ingressos para a festa de 2017 foram definidos. E os turistas apaixonados pelo evento vão ter que “meter a mão no bolso”, já que a entrada mais barata custa R$ 250,00 para a cadeira tipo 2, para apenas uma noite. Nos três dias de festa, o mesmo assento custa R$ 600. O lugar mais caro fica numa área chamada arquibancada central com o valor de R$ 1050, as três noites. Os valores são mesmos do ano passado, de acordo com os presidentes dos bumbás Garantido e Caprichoso, Adelson Albuquerque e Babá Tupinambá, respectivamente. Os valores dos camarotes não foram divulgados.

O anúncio foi feito na sede da Amazonbest Manaus, empresa que tem como diretor Valdo Garcia, irmão do prefeito de Parintins Bi Garcia, Rua Juruá, Vieiralves, Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul da capital. A Amazon Best Editora e Eventos, assinou contrato com os bumbás Caprichoso e Garantido de prestação de serviços para a venda dos ingressos durante os anos de 2017 a 2021.

Valores de Ingressos:

Arquibancada Especial

3 Noites: R$ 800,00

2 Noites: R$ 580,00

1 Noite: R$ 320,00

Arquibancada Central

3 Noites: R$ 1.050,00

2 Noites: R$ 770,00

1 Noite: R$ 420,00

Cadeira Tipo 1:

3 Noites: R$ 820,00

2 Noites: R$ 600,00

1 Noite: R$ 330,00

Cadeira Tipo 2:

3 Noites: R$ 600,00

2 Noites: R$ 450,00

1 Noite: R$ 250,00

Este ano os sócios dos dois bumbás têm sete dias para a compra prévia dos ingressos, a partir do dia 6 de fevereiro. Além disso, haverá venda de ingressos por noite de espetáculo e passaportes para duas e três noites. Uma cota de ingressos será ainda destinada às operadoras de turismo de todo o Brasil, para a venda de pacotes turísticos, ampliando o alcance do Festival e aumentando a oferta de opções para os turistas. Será mantida a venda online em site de venda de ingresso.

O 52º Festival Folclórico de Parintins acontece nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho.

Locais de venda:

1) Endereço da Sede da Amazon Best em Manaus:

Rua Rio Juruá, 95, conj. Vieiralves, Bairro N.S das Graças

Telefones para contato e demais informações em Manaus:

(92)3085-7104 / (92) 993893344

2) Endereço da Sede da Amazon Best em Parintins:

Rua Vieira Junior, 754, Centro (Parintins Convention Center)

Telefones para contato e demais informações em Parintins:

(92) 3533-3292 / (92) 99132-1191

Horário de funcionamentos e venda de ingressos em Manaus: De 9h às 18h, de segunda à sexta. Em Parintins, de segunda a sexta das 8h às 12 horas e das 14 às 17h e, aos sábados, das 8h às 12h.

Venda exclusiva de ingressos PARA SÓCIOS adimplentes dos Bois Caprichoso e Garantido:

Dia 6/02/2017 ao Dia 14/02/2017

OBS: Cada sócio terá direito a compra de 2 ingressos e apresentar 1 convidado para a compra de mais dois, mediante apresentação de carteira de sócio e CPF do convidado.

Início da venda de ingressos PARA PÚBLICO: Dia 15/02/2017

Início das vendas online: Dia 15/02/2017.

A partir do dia dessa data a venda será de 4 ingressos por CPF

Redes Sociais Amazon Best:

Facebook: Página Amazon Best

Instagram: @amazon.best

Camarotes: informações direto no telefone ou sede da Amazon Best