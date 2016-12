Venda dos ingressos para Superliga Feminina de Vôlei inicia nesta quarta-feira

Os fãs do vôlei podem começar a se preparar para receber a principal competição nacional da modalidade, a Superliga Feminina, em Manaus. A partida, que acontece dia 7 de janeiro às 20h, será entre São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP) x Vôlei Nestlé (Osasco/SP) e promete fortes emoções na Arena Amadeu Teixeira. Aqueles que desejarem adquirir ‘lugar’ na disputa com antecedência, a venda dos ingressos inicia nesta quarta-feira, dia 21, das 9h às 18h, na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira, localizada na Loris Cordovil. O evento conta com o apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Os tickets para o jogo tem valor único de R$30 (arquibancada superior), R$50 (arquibancada inferior), R$100 (área vip). Os valores correspondem para os já beneficiários de meia-entrada (idosos, terceira idade, estudantes, PCDs) e o público em geral mediante a 1 kg de alimento não perecível. Aqueles que na hora da compra não apresentarem o alimento pagam inteira. Toda a arrecadação será doada posteriormente. A carga total de bilhetes será de 10 mil.

“A bilheteria vai estar cem por cento para amanhã e quanto antes as pessoas comprarem o ingresso, melhor. Não é necessário ficar preocupado com fila, pois teremos mais de dois guichês e a compra é feita muito rápida, oferecendo desta forma comodidade e agilidade no serviço. Tenho certeza que o evento será um sucesso e os amazonense vão abraçar novamente as jogadoras, assim como fizeram no evento que teve em novembro, entre São Cristóvão e Dentil”, destacou o coordenador de eventos, André Galvão.

Times de peso

O Vôlei Nestlé é uma das equipes que mais vem crescendo na temporada e é vice-campeã da competição. Atualmente, ocupa a segunda posição da tabela com 24 pontos, sendo um total de 10 jogos, colecionando oito vitórias e duas derrotas, atrás somente do atual campeão, Rexona. Do outro lado, São Caetano está na décima colocação, com oito pontos, somando 3 vitórias e sete derrotas.

O clube de Osasco conta com nomes experientes, como das sérvias Tijana Malesevic, medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio, e Ana Bjelica. Entre outros reforços, as campeãs olímpicas Tandara e Carol Albuquerque, a oposta Paula Borgo, as centrais Bia e Natália Martins e a ponteira Clarisse. A equipe do treinador Luizomar de Moura manteve como pilares do grupo a levantadora Dani Lins e a líbero Camila Brait.

Enquanto isso, a equipe do ABC paulista participou de todas as edições da Superliga e busca mais uma vez ficar entre as oito melhores. Para isso, conta com a experiente levantadora Diana, com as atacantes Angélica e Nikolle, com a central Andressa, entre outras.

Superliga 2016/2017

No feminino, estão na disputa pela Superliga Feminina 2016/2017 Rexona-Sesc (RJ), Dentil/Praia Clube (MG), Camponesa/Minas (MG), Vôlei/Nestlé (SP), Sesi-SP, Rio do Sul (SC), Esporte Clube Pinheiros (SP), Terracap/BRB/Brasília Vôlei (DF), São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP), Concilig/Finch/Bauru Vôlei (SP), Fluminense Futebol Clube (RJ) e Renata Valinhos/Country (SP).

Tchau 2016

Antes de vir para Manaus, o Vôlei Nestlé tem apenas mais um jogo, onde se ‘despede’ de 2016, que será na próxima quinta-feira, dia 22, contra Genter Vôlei Bauru, em Osasco. São Caetano dá ‘adeus’ em quadra a este ano nesta quarta-feira, dia 21, enfrentando Terracap/BRB/Brasília.