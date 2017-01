Vendas em supermercados crescem em 2016

As vendas nos supermercados do País registraram alta de 1,58 por cento em 2016 em comparação com o mesmo período do ano de 2015. A informação é da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

Os consumidores no ano passado tiveram que diminuir os gastos por conta da crise econômica no País e, alguns hábitos tiveram que ser mudados como: parar de consumir fora e substituir produtos para economizar dentro de casa.

Nos supermercados os produtos como leite, iogurte, sorvete biscoito e papel higiênico tiveram uma redução considerável no setor de supermercados, no de atacarejo todas apresentaram um forte crescimento no volume de vendas.

De acordo com a Associação antes da crise, o consumidor se endividava e fazia compras a prestação e, no ano passado ele gastou menos do que sua renda para pagar as dívidas.

A associação projeta um crescimento de 1,3 por cento para o ano de 2017. De acordo com o levantamento, as vendas realizadas no mês de dezembro do ano passado tiveram uma alta de 20,89 por cento em comparação com o mês de novembro do mesmo ano e alta de 2,23 por cento na comparação com novembro do mesmo mês do ano anterior.

Segundo a Abras, a cesta de produtos Abras mercado, composta por 35 produtos mais consumidos nos supermercados, marcou alta de 0,5 por cento passando de R$ 480,69 para R$ 483,10 em dezembro de 2016. Durante todo o ano, a cesta registrou alta de 10,03 por cento.

O motivo do crescimento das vendas no mês de dezembro foi dado ao reflexo do Natal e do Réveillon.

Reportagem, Tayssa Bryto

Amazonas Notícias