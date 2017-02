Vendedor de banana frita é aprovado em medicina

O vendedor de bananas fritas Wanderson Thiago Noleto, de 24 foi aprovados no vestibular de Medicina da Universidade do Estado do Pará (Uepa). Segundo o estudante ele foi aprovado em quarto lugar e com uma ótima pontuação na prova de redação. “Foi uma sensação maravilhosa, um alívio, nem dá para explicar a sensação”, comemora.

Para ajudar nas despesas do lar, sem atrapalhar de forma efetiva os estudos, Wanderson passou a vender bananas fritas na orla de Juruti. “ Foi um tempo difícil, eu vendia banana, picolé, doces. Tudo que vocês podem imaginar e isso não só na orla eu andava a cidade toda, caminhando. Lá (em Juruti) eu conheci pessoas maravilhosas, professores incríveis que ampliaram meus horizontes e isso me motivou bastante para seguir estudando”, conta.

O sonho de ser tornar médico vem desde a infância, quando o jovem morava numa comunidade no interior de Santarém, no oeste do Pará. Wanderson foi alfabetizado pela mãe, a professora Marinalva Santos que deu aula para o filho do pré-escolar até a quarta-série, quando moravam na região do Lago Grande.

Em entrevista ao G1 Santarém, Wanderson diz que não foi fácil. Ele conta que desde 2014 tentava ser aprovado no vestibular de Medicina. A rotina de estudos era puxada, dedicação era total aos estudos, e o dinheiro não dava para pagar uma boa escola ou um cursinho preparatório. “Eu resolvi parar de estudar, dei um tempo. Fiquei deprimido e não quis saber de estudar, mas graças a Deus meus pais me apoiaram”, relembra o estudante.