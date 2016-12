Visa Manaus continua ‘Operação Boas Festas’ nas zonas Leste e Centro-Sul

A Vigilância Sanitária de Manaus, órgão da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), segue com a ‘Operação Boas Festas’ na intenção de promover a prevenção, avaliação e controle do risco sanitário nos estabelecimentos comerciais instalados nas zonas leste e centro-sul da cidade de Manaus.

A programação será desenvolvida de terça a quinta-feira, 20 a 22, nos períodos da manhã e da tarde. A operação é uma força-tarefa realizada no período que antecede as festas de final de ano com ações de fiscalização e, ainda, distribuindo para consumidores uma nova cartilha com informações sobre o campo de atuação da Vigilância Sanitária, como a contaminação alimentar, boas práticas na manipulação e venda de alimentos, o que observar nos estabelecimentos de alimentação, farmácias e drogarias, além de orientações sobre cuidados e uso racional de medicamentos.

A operação continua até o fim de dezembro e a população pode contribuir com as fiscalizações denunciando irregularidades como falta de higiene, manipulação e armazenamento incorreto por meio do Disque Denúncia 0800-092-0123.

20/12/2016 (Terça-feira)

Tarde: Supermercados localizados na Zona Leste de Manaus.

21/12/2016 (Quarta-feira)

Manhã: Supermercados localizados na Zona Leste de Manaus.

Tarde: Supermercados localizados na Zona Leste de Manaus.

22/12/2016 (Quinta-feira)

Manhã: Supermercados localizados na Zona Leste de Manaus.

Tarde: Salões de beleza localizados na Zona Centro-Sul de Manaus.