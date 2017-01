Wãnkõ Kaçaueré do Garantido na novela da Globo

O grupo de dança Wãnkõ Kaçaueré, que faz parte do quadro oficial do Boi Bumbá Garantido, está participando das gravações da novela “A Força do Querer” de Glória Perez, que está sendo gravada em Manaus e estreia em abril.

De acordo com Fabiano Alencar, coordenador do Wãnkõ, o grupo foi escolhido por apresentar uma variedade rítmica. Além disso, gravaram tanto dançando, como fazendo figuração em várias cenas.

As gravações em Manaus aconteceram no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e na Vila de Acajatuba. Fabiano adianta que o grupo também gravará no Rio de Janeiro.

No total participam 23 dançarinos do Wãnkõ, que revezam-se nas gravações.

“A gente tem uma oportunidade única de mostrar nossa cultura por meio de nosso trabalho. E também divulgamos o nosso boi Garantido”, diz Fabiano.

Texto: Chris Reis.

Fotos: Paulo Roberto.