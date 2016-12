Whirlpool inova na etapa final do Programa Jovens Talentos 2016

Companhia conta com a participação de familiares dos candidatos para dar a notícia de aprovação no processo seletivo

Na hora de comunicar candidatos aprovados em um processo seletivo, as empresas podem ir muito além de uma ligação do futuro gestor ou de uma carta enviada por e-mail. Apostando na inovação, a Whirlpool Latin America, que há mais de uma década possui o Programa Jovens Talentos como uma das portas de entrada na Companhia, trouxe uma novidade para a comunicação dos trainees aprovados na edição 2016 do programa.

Depois de passar por 4 etapas seletivas, os 12 trainees aprovados, advindos das regiões Nordeste, Sul e Sudeste, foram convocados para uma última etapa do processo. Ao serem recepcionados na sede administrativa da empresa, foram conduzidos para uma atividade externa no Escape 60 para realizarem uma dinâmica em grupo, antes das entrevistas com os vice-presidentes da companhia.

Depois de finalizada a dinâmica, todos os trainees foram recepcionados pelos executivos e instruídos a assistir um vídeo com novas orientações. O vídeo era uma surpresa e continha depoimentos de seus familiares, destacando suas fortalezas e o porquê deveriam ser aprovados como trainees da Whirlpool em 2016. Ao final, todos os familiares comunicaram a aprovação dos trainees no processo seletivo, surpreendendo e emocionando os presentes.

“A Whirlpool tem como princípio proporcionar “Moments that Matter” (momentos marcantes) para seus colaboradores. Sabemos que processos seletivos de trainees são concorridos e que estes jovens se empenham muito para conseguir uma oportunidade. Suas famílias torcem junto por esta conquista, por isso, optamos por trazê-los para o comunicado da aprovação, criando um momento inesquecível para eles” afirma Andrea Clemente, diretora sênior de Recursos Humanos da Whirlpool.

Confira o vídeo: Etapa Final Programa Jovens Talentos Whirlpool

