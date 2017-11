O Encceja também é aplicado para brasileiros que vivem no exterior e para a População Privada de Liberdade Foto: Agência Brasil

Quem fez o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Encceja, vai poder conferir o gabarito da prova até o dia 1º de dezembro. Para isto, basta acessar a página na internet www.enccejanacional.inep.gov.br, inserir o CPF e a senha.

Para fazer o Encceja é necessário ter, no mínimo, 15 anos completos na data da prova, para quem quer a certificação do Ensino Fundamental; ou ter, no mínimo, 18 anos completos para quem quer a certificação do Ensino Médio.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o Inep, do total de inscritos, 481.887 candidatos compareceram às provas no período matutino, e 534.447 candidatos no período vespertino, sendo que apenas 21 pessoas foram eliminadas, por descumprimento das regras do edital.

Para conseguir o certificado ou a declaração de proficiência o participante deve obter, no mínimo, 100 pontos em cada uma das áreas de conhecimento, o que corresponde a 50% do total distribuído. Por exemplo, para obter a certificação ou declaração de proficiência no caso de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes e Educação Física no Ensino Fundamental e de Linguagens e Códigos e suas Tecnologias no Ensino Médio, é necessário ter, também, a proficiência em redação, sendo preciso ter nota igual ou superior a cinco pontos.

Lembrando que aqueles candidatos que conseguirem a certificação vão ter isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2018.

O Encceja também é aplicado para brasileiros que vivem no exterior e para a População Privada de Liberdade (PPL) e é destinado à obtenção de certificado do ensino fundamental ou médio. Ao todo, para o Encceja Nacional, 1,5 milhão de pessoas se inscreveram.

Nos dias 19 e 20 de dezembro serão aplicadas as provas do Encceja para mais de 74 mil e 100 candidatos privados de liberdade no Brasil. Deste total, 44.148 buscam a certificação do ensino fundamental e 29.957 querem a certificação do ensino médio.O exame será realizado em 1.329 unidades prisionais.

Reportagem, Cintia Moreira.