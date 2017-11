Corpo de Bombeiros comemora 19 anos de emancipação

No dia 26 de novembro de 1998, por meio de Emenda Constitucional nº 31, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi emancipado da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) tornando-se uma instituição independente, tanto na parte administrativa quanto operacional, elevando-se ao mesmo nível das demais instituições que compõem o Sistema de Segurança Pública estadual.

Nesse mesmo ano, o governador Amazonino Mendes, que havia ganho a reeleição para o Governo do Estado, deu autonomia de atuação no servir a sociedade para o CBMAM.

“Éramos um quartel e passamos a ser um Comando. Alguns estados do Brasil já estavam nesse processo. Aqui, fazíamos reuniões com os oficiais de alto escalão. Na época, ainda como tenente, também participava dessas reuniões, visto que minha formação foi específica de Bombeiro Militar, e então quando consolidamos a ideia, resolvemos pedir o apoio do governador Amazonino Mendes, que foi solicito aos pedidos da corporação”, relembrou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, coronel Mauro Marcelo Lima Freire.

Ocorrências – Entre os meses de janeiro e outubro deste ano, o CBMAM registrou 3.631 ocorrências, sendo 524 ações preventivas, 143 acidentes, realizando também 158 atendimentos pré-hospitalares, 1.665 salvamentos, busca e resgate. Registrou também 859 incêndios, além de 211 prestações de serviços e 44 ocorrências administrativas.

Capacitação – Em 2017, o Amazonas foi pioneiro na Região Norte com a ministração do curso teórico e prático em salvamento veicular. Dentre as demais capacitações, os bombeiros militares participaram do Estágio e Curso de Operações em Incêndio, Curso de Formação de Sargentos e Aperfeiçoamento de Oficiais, Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Resgate, Curso de Busca e Resgate em Estrutura Colapsada, Curso de Atendimento com Produtos Perigosos, Guarda-vidas, Salvamento Terrestre e Curso Especial para tripulante de Embarcação.

Diretoria de Saúde – Somente no mês de outubro foram realizados 547 atendimentos entre militares e civis. Dentre os serviços prestados estão o atendimento odontológico e psicológico. Em comemoração ao Outubro Rosa, a Carreta da Mulher foi instalada no pátio do Quartel do Comando Geral entre os dias 16 e 19, realizando 121 mamografias, 205 ultrassonografias e 379 exames preventivos.

Programas sociais – Com o objetivo de aproximar os bombeiros militares da sociedade, o CBMAM trabalha com programas sociais voltados para diversas faixas etárias. O mais recente é “Bombeiros na Comunidade”, iniciou na tarde da ultima terça-feira (21/11). A ação trabalha informando quanto aos cuidados e prevenções de acidentes, além de orientações sobre primeiros socorros.

A capacitação tem duração de 12h, a primeira turma possui 37 pessoas e está sendo formada na sede cozinha comunitária do bairro Colônia Oliveira Machado, na zona sul da capital com a ideia de expandir o programa para outras zonas de Manaus. A entrega dos certificados da primeira brigada será na próxima sexta-feira (24/11), durante a solenidade de aniversario da emancipação do Corpo de Bombeiros.

Apesar do CBMAM ser uma instituição pertencente ao Governo Estadual, foi firmada parceria direta com a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) que tem atuação de elevada importância no desenvolvimento do programa, bem como A Cruz Vermelha no Amazonas, com participação ativa nos trabalhos sociais do Corpo de Bombeiros.

Outro Projeto é o Bombeiro Mirim que atende mais de 200 crianças carentes por ano, realizando atividades cívicas e de cidadania dentro das unidades operacionais do CBMAM. Os bombeiros mirins recebem aulas de reforço escolar das disciplinas de matemática e língua portuguesa. O projeto está em expansão na capital e no interior.

Para a terceira idade, o Corpo de Bombeiros desenvolve o programa “Terceira Chama” no Distrito do Cacau Pireira, em Iranduba, reunindo 35 idosos em atividades recreativas e de qualidade de vida.

Formação de Brigadas – Além dos programas sociais, o CBMAM também oferta cursos de capacitação de brigadistas de incêndio. Neste ano, ao menos 456 brigadistas foram certificados somente na capital e mais de 1000 no interior.