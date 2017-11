De 18 a 20 de novembro, a Universidade Federal do Amazonas realiza a décima oitava edição do Festival Universitário de Dança (Feudan). Organizado pelo Programa de Dança, Atividades Circenses e Ginásticas da Ufam (Prodagin), o Festival é uma mostra de caráter competitivo, na qual diversos grupos de dança de Manaus se encontram para apresentar seus trabalhos coreográficos em três noites de competição.

O Feudan ocorrerá no Teatro LaSalle, situado na Rua Tiradentes, S/N, Dom Pedro. A programação conta ainda com a Noite dos Campeões, que será realizada no dia 29 de novembro, no Teatro Amazonas.

Estilos e categorias

Solos, duos, trios e conjuntos podem competir. Os grupos participam com coreografias em cinco estilos: Clássico e Neoclássico, Moderno e Contemporâneo, Danças Urbanas, Danças Populares e Jazz.

As apresentações serão divididas em sete categorias classificadas por faixa etária: Baby, Infantil, Juvenil I, Juvenil II, Adulto, Avançado e Terceira Idade.

Premiações

Os competidores serão avaliados por uma Comissão Julgadora composta por personalidades do meio artístico da dança. Os três primeiros colocados de cada categoria e estilo receberão medalhas e troféus. As três melhores coreografias, no geral, receberão prêmios em dinheiro.