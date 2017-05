A equipe de investigação do 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP) cumpriu na manhã desta terça-feira, dia 9, por volta das 9h30, mandados de prisão por roubo em nome dos primos Rodrigo Lacerda Reis, 23, e Genese Lacerda Alegria, 20.

De acordo com o delegado titular da unidade policial, Raul Augusto Neto, as ordens judiciais em nome dos infratores foram expedidas no dia 11 de março deste ano, pelo juiz juiz Erivan de Oliveira Santana, do Plantão Criminal, logo após o crime, ocorrido no dia 6 daquele mesmo mês, no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte da capital.

“Os primos cometeram roubo a um mercadinho no bairro Monte das Oliveiras. Durante as investigações em torno do caso tivemos acesso às imagens captadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento e conseguimos identificar Rodrigo e Genese. Em seguida representei o pedido de prisão preventiva em nome deles”, declarou o titular do 26º DIP.

Conforme a autoridade policial, a dupla já estava sendo investigada pela prática de outros roubos ocorridos naquele mesmo bairro. Genese e Rodrigo foram presos em via pública, no bairro Santa Etelvina, zona Norte da cidade. Em seguida eles foram conduzidos ao prédio do 26º DIP, onde foram indiciados por roubo.

Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, os primos serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irão permanecer à disposição da Justiça.