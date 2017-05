A Manaus Previdência está convocando 275 segurados do município que aniversariaram entre janeiro e abril deste ano e que não compareceram ao órgão para o recadastramento anual. Caso os dados não sejam atualizados, terão o pagamento do benefício suspenso até a situação ser normalizada.

Conforme levantamento do Setor de Atendimento (Sate), estão nessa situação 30 segurados do mês de janeiro, 77 de fevereiro, 122 de março e 46 de abril. Desse total, 151 são aposentados e 124, pensionistas.

A previdência municipal alerta, ainda, que já abriu o prazo de recadastramento para os aniversariantes de maio. São 515 segurados (401 aposentados e 114 pensionistas) que têm até o dia 31/05, uma quarta-feira, para comparecerem à autarquia. O recadastramento anual visa evitar fraudes na previdência.

A diretora de previdência da Manaus Previdência, Dra. Daniela Benayon, lembrou os documentos necessários para fazer a atualização dos dados. “Em caso de dependentes, trazer cópia da certidão de nascimento e, em caso de companheiro (a), original da certidão de casamento ou da declaração de união estável.”

Os segurados que moram em outros municípios devem enviar pelos Correios cópia autenticada em cartório do RG, CPF, comprovante de residência e declaração de vida. Os aposentados e pensionistas que não puderem comparecer por motivos de saúde ou locomoção devem agendar uma visita social ou fazer o recadastramento por meio de uma procuração.

O procurador, no caso, deve apresentar seus documentos pessoais, incluindo o comprovante de residência e a procuração atualizada.

Os segurados devem comparecer à sede do órgão, localizada na av. Constantino Nery, nº 2.480, Chapada, de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 14h.

Em caso de dúvidas ou agendamento para a visita social, os segurados podem entrar em contato com o call center da Manaus Previdência pelo número (92) 3186-8000, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h; pelo Fale Conosco (http://manausprevidencia.manaus.am.gov.br/fale-conosco/) ou pelo webchat (http://manausprevidencia.manaus.am.gov.br/).