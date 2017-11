A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) e a Fundação Hemoam realizam a 3ª Oficina de Qualificação da Hemorrede Amazonas. O evento, que terá a participação de técnicos de 14 municípios do Estado, acontecerá no período de 21 de novembro a 7 de dezembro, no bloco A da Fundação e contará com a presença do secretário Estadual de Saúde, Francisco Deodato Guimarães, e do diretor-presidente da Fundação Hemoam, Nelson Fraiji.

Participam técnicos de banco de sangue, farmacêuticos, profissionais que transportam bolsas de sangue e bioquímicos dos municípios de Apuí, Alvarães, Barcelos, Borba, Codajás, Coari, Itacoatiara, São Sebastião do Uatumã, Manacapuru, Manaus, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Urucurituba e Tonantins.

Dezesseis palestrantes devem se apresentar ao longo do evento, com público estimado de 250 pessoas no decorrer dos 13 dias da oficina. A gerente de Projetos e Pesquisa do Hemoam, Maria Ivaldete Siqueira, destacou a importância do evento para a melhoria da qualidade dos serviços da Fundação Hemoam. “A oficina tem como objetivo buscar a melhoria contínua para a segurança dos hemoderivados, para a promoção de sangue com qualidade, para salvar vidas”, disse a gerente.