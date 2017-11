O Governo do Amazonas, por meio da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social (AADES), lança o edital Nº030/2017 para Processo Seletivo Simplificado com 72 vagas temporárias para atuação no Projeto de Apoio ao Processo de Implementação do Sistema Socioeducativo. O projeto será executado em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). O edital e seus anexos estão disponível no endereço eletrônico: www.aades.am.gov.br.

O projeto tem como objetivo apoiar e acompanhar a execução de medidas socioeducativas, aplicadas pela autoridade judiciária, a adolescente, autor (a) de ato infracional, com vistas a resguardar direitos humanos e inclusão social.

Segundo informações da presidente da AADES, Ana Paula Aguiar, o projeto Socioeducativo visa oferecer 72 vagas, para o ensino médio completo, sendo 55 vagas para o sexo masculino e nove vagas para o sexo feminino, tendo como requisito obrigatório experiência profissional em atuação com criança e adolescente. Destas, sete vagas para o sexo masculino e uma vaga para o sexo feminino são destinadas para pessoas com deficiência. Com salário de R$1.262,00.

As inscrições são gratuitas e serão realizadas a partir das 00h00min do dia 27 de novembro até às 23h59min do dia 29 de novembro, através do site www.aades.am.gov.br.