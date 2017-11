O município de Iranduba, localizado na Região Metropolitana de Manaus, recebe na noite deste domingo, 26 de novembro, a primeira rodada da 11ª Taça Brasil de Futsal Sub-20 Feminino – Divisão Especial. Todos os jogos do campeonato organizado pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFs) serão realizados no ginásio do Centro de Educação Integral (CETI) Maria Izabel Desterro e Silva.

Os representantes do Amazonas na competição serão Associação Desportiva Arsenal de Iranduba (sediante) e Estrela do Norte Esporte Clube (bairro do São José 3, na Zona Leste de Manaus). A Taça Brasil conta ainda com mais sete clubes: Associação Leoas da Serra (SC), Minas Brasília Tênis Clube (DF), Associação Dal Molin de Futsal (RO), Associação Malgi de Esportes (RS), Associação Guarapuava Futsal Feminino (PR), Clube Jaó (GO) e Jequié Esporte Clube (BA).

A primeira rodada começa às 19h30, com Leoas da Serra-SC e Minas Brasília Tênis Clube-DF, valendo pelo Grupo A. Na sequência, às 21h, jogam Arsenal-AM e Malgi-RS, também pelo Grupo A. O Dal Molin-RO, que completa a chave, folga no domingo.

Integrante do Grupo B, o Estrela do Norte-AM só estreia na terça-feira, dia 28, às 19h30, contra o Jequié-BA. A equipe da Zona Leste de Manaus será comandada pelo professor Reinaldo Thompson, supercampeão no futsal feminino de base do Amazonas e do Brasil com o Recanto da Criança.

A fase classificatória vai até quinta-feira, dia 30. As semifinais estão previstas para sexta-feira, 1, com jogos às 19h30 e 21h, enquanto a decisão acontece no sábado, 2, às 11h.

Baixe a tabela completa no link: https://goo.gl/Gyr1wi

Observação: a tabela previa jogos no ginásio Renné Monteiro, em Manaus, mas houve a mudança das partidas para o município do Iranduba.