‘Academia de Modelos’ faz última seletiva para bolsistas

Modelos promissores também terão aulas de passarela e como falar em público

Nesta quinta-feira (13), a Academia de Modelos (Shopping Via Norte – Av. Arquiteto J. H. Bento Rodrigues, 3.760 – Nova Cidade) faz o último processo seletivo para pessoas que queiram se tornar modelos profissionais A seleção começará às 19 horas e a inscrição será efetuada mediante a doação de um quilo de alimento não perecível que será destinada ao projeto ‘África Sem Fome’

Para participar, os candidatos precisarão ter idade entre 4 e 75 anos. Aos menores de 18 anos, será obrigatória a presença dos pais ou responsáveis. Academia de Modelos do Amazonas é uma escola que faz preparação inicial em carreira de modelos e atores. Para esta seleção, não há restrição de idade, sexo, altura e peso.

Ao todo, serão selecionados 40 estudantes para receber bolsas integrais ou parciais para o curso, que também terão aulas de canto, teatro, dança, técnicas de falar em público, desfile na passarela e aulas especiais: para comerciais e sessões fotográficas.

Neste curso, estão inclusas aulas com o ator Gabriel Mandergan, que é da Rede Globo de Televisão e integra o elenco de ‘Malhação’. Ele deverá abordar técnicas de atuação para televisão.

Para a seleção, os homens devem estar vestidos de calça jeans e blusa preta, e as mulheres legging (ou calça) e camisa preta, com salto e maquiagem leve. Serão aceitas inscrições via aplicativos de mensagens, basta enviar o nome completo para o telefone/whatsApp (92) 99163-0158.

Ao final do curso, todos os modelos comporão o casting do desfile de encerramento do curso. Mais informações podem ser obtidas pelo fone (92) 99163-0158 ou pelo e-mail [email protected]