Um programa inédito na cidade de Manaus, fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) e o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), desenvolverá oficinas de “Ações de Apoio para Acesso e Integração no Mundo do Trabalho”.

O público-alvo será adolescentes e jovens atendidos pelo Centro de Referência da Assistência Social (Cras) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

O papel do órgão municipal, salienta a subsecretária da Semmasdh, Jane Mara Moraes, é identificar esses jovens e encaminhá-los às oficinas oferecidas pelo CIEE.

Ao todo serão ofertados dez encontros com mais de uma hora de duração, atendendo grupos de 20 adolescentes e jovens com a faixa etária entre 14 e 24 anos (preferencialmente 14 a 18 anos) nos equipamentos socioassistenciais, ao longo do ano.

O gerente de Assistência Social do CIEE, Rodrigo Miglio Nader, disse que o trabalho é desenvolvido em vários estados do Brasil, e pela primeira vez está em Manaus. Ele destaca que com apoio da Semmasdh os resultados serão positivos.

Serão realizadas oficinas e rodas de conversa, com ações que fortaleçam o conhecimento, atitudes e habilidades básicas dos jovens para ter acesso ao mundo do trabalho, com atividades divididas em três momentos: integração, dinâmica em grupo e individual, utilizando materiais audiovisuais e apresentações gráficas.

Foram escolhidos dez temas que abordarão conteúdos ligados à empregabilidade e cidadania, centrados em ações e reflexões dos participantes: identidade; mundo do trabalho; etapas do processo seletivo – currículo; entrevista; dinâmicas de grupo; postura profissional; imagem pessoal x profissional; liderança e trabalho em equipe; comunicação e negociação; conduta ética e planejamento pessoal.

A primeira etapa das oficinas está prevista para acontecer no mês de Outubro.

Texto: Ianca Beatriz / Semmasdh