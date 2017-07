Acidente grave entre micro-ônibus e motocicleta deixa dois feridos na Zona Leste

Tweet on Twitter

Um grave acidente com vítimas lesionadas foi registrado, no início da tarde desta quinta-feira (13), na Avenida Grande Circular, próximo ao Atacadão, no bairro São José, na zona Leste de Manaus.

Segundo informações, um micro-ônibus Alternativo colidiu violentamente com uma motocicleta ao sair da faixa da esquerda para direita sem dar sinal.. Duas pessoas caíram da moto e ficaram feridas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou os dois homens, que não tiveram os nomes revelados, para o Hospital Platão Araujo. Passageiros e moradores da área relatam que é comum motoristas de micro-ônibus cometerem imprudências na região.