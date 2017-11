Acopajam e La Salle se destacam no Amazonense de Judô 2017

As equipes Acopajam e La Salle foram os grandes destaques do Campeonato Amazonense de Judô 2017, evento que reuniu mais de 600 atletas durante este sábado, 25 de novembro, no ginásio Bergão, no São Jorge, Zona Oeste de Manaus.

Sob a liderança do professor Gláucio Mendonça, a Acopajam inscreveu 90 atletas e chegou ao topo do pódio por equipes ao faturar um total de 52 medalhas, sendo 23 de ouro, 20 de prata e nove de bronze.

O La Salle, liderado pelo Ronald Cardoso, também fez bonito com a inscrição de 82 atletas e um desempenho que teve um total de 44 medalhas, sendo 18 ouros, 16 pratas e 10 bronzes – segundo lugar no pódio por academias. Com a professora Karynna Silveira no comando, a equipe de 5 a 8 anos do La Salle também conquistou o Festival Infantil.

Com 69 inscritos no Amazonense, a tradicional Associação Shogum foi terceira coloca na classificação geral com 40 medalhas – 18 ouros, seis pratas e 16 bronzes.

Brasileiro Regional em 2018

O presidente da Federação de Judô do Amazonas (Fejama), Aldemir Nascimento, comemorou o sucesso do Campeonato Amazonense. Foram mais de 600 atletas inscritos em todas as categorias. Ele revelou que, em abril, a Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, em Manaus, receberá o Campeonato Brasileiro Regional.

Texto e foto: Emanuel Mendes Siqueira