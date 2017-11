Acusado de mandar matar Policial Militar é conduzido para Manaus

Rodolfo Barroso Martins, 25 anos, conhecido no mundo do crime como “Gigante”, deve chegar a Manaus na madrugada desta sexta-feira (17), e apresentado às 10h30 na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Ele é apontado é apontado como o mandante da execução do policial militar Paulo Sérgio Portilho, 34, que foi morto com, pelo menos, 16 facadas e teve o corpo enterrado em uma invasão no bairro Nova Cidade, na Zona Norte da capital.

O delegado titular da DEHS, Juan Valério, esteve pessoalmente em Anápolis, estado de Goiás, para conduzir o acusado para a capital do Amazonas. Ele foi preso após ação conjunta entre policiais de Goiânia e Manaus.