Acusado de ordenar homicídio de soldado da PM já está em Manaus

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), por meio do titular, delegado Juan Valério, apresentou na manhã desta sexta-feira (17), durante coletiva de imprensa, Rodolfo Barroso Martins, 25, conhecido como “Gigante”. Ele é apontado como o responsável por ordenar a morte do soldado da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Paulo Sérgio da Silva Portilho. Rodolfo foi preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado. O crime ocorreu no dia 26 de maio deste ano, na invasão Vila Buriti, Comunidade João Paulo, bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus. A vítima tinha 34 anos.

De acordo a autoridade policial, “Gigante” foi o responsável por autorizar a execução do soldado. Na ocasião, a vítima foi dada como desaparecida no dia 26 de maio deste ano, e teve o corpo encontrado na tarde do dia 30 daquele mesmo mês, por volta das 14h, na rua 222-A, naquela área da cidade. O mandado de prisão em nome de Rodolfo foi expedido no dia 1º de junho deste ano, pelo juiz Julião Lemos Sobral Júnior, no Plantão Criminal.

Anápolis

Conforme o titular da DEHS, Rodolfo foi preso no último dia 9 de novembro, na cidade Anápolis, no estado de Goiás (GO). A prisão do infrator foi realizada pela Polícia Civil daquele estado, em um estabelecimento comercial. Uma equipe da DEHS foi até o município de Anápolis e fez o traslado de “Gigante” para Manaus. Os policiais da DEHS, juntamente com o infrator, chegaram na capital na madrugada desta sexta-feira, dia 17.

“Há cerca de um mês tivemos a localização exata do ‘Gigante’ no município de Anápolis, só que apesar de ser no interior de Goiás (GO), é uma cidade muito grande, bastante desenvolvida. Logo após sabermos onde ele morava, contatamos a Polícia Civil de Goiás para realizarem o apoio logístico, para que realizassem uma ação, coordenada pela DEHS, de vigilâncias e buscas em campo. Acompanhávamos em tempo real as incursões que eram feitas e, felizmente, em dois dias conseguiram capturar Rodolfo. Os policiais civis de Goiás efetuaram a prisão dele na frente da residência em que ele estava morando, uma casa de alto padrão. Em depoimento, ele nega tudo, dizendo que dentre os envolvidos, ele conhece apenas o ‘Índio’, que continua foragido” explicou o titular da unidade policial.

Envolvidos

O delegado explicou que, ao todo, 15 pessoas estão envolvidas na ação criminosa. Dentre elas, 12 já foram indiciadas pelo homicídio; três adolescentes foram apreendidos pela participação no delito; um jovem, identificado como José Isac Santos da Silva, o “Trem Bala”, foi encontrado morto no dia 3 de junho deste ano em um ramal na rodovia AM-010. Um homem, identificado como Fábio Barbosa de Souza, o “Índio”, continua foragido.

Juan Valério disse, ainda, que “Gigante” tinha o domínio das ações no dia do crime. Ele era o único que poderia dizer para soltarem ou não o soldado Portilho, mas mesmo assim ele determinou a execução. Nos autos do processo, Rodolfo é ligado diretamente a “João Branco”, um dos chefes de uma facção criminosa que atua no Estado. O infrator realizava o recolhimento do dinheiro oriundo da comercialização de substâncias ilícitas nos pontos de vendas de drogas na invasão Vila Buriti, todas as segundas-feiras.

Medo de ser morto

Em depoimento, Rodolfo relatou que fugiu para Anápolis pois estava com medo de ser morto. “Os envolvidos no crime relataram à polícia que temiam por suas vidas, que “Gigante” determinou a execução sem consultar a cúpula da facção que fazia parte. Os infratores pensavam que pelo número de pessoas envolvidas no homicídio, o caso ficaria no anonimato. Mas conseguimos delimitar quem estava envolvido na ação criminosa e as participações de cada um deles”, finalizou Valério.

Rodolfo foi indiciado por homicídio qualificado. Ao término dos trâmites legais na unidade policial, o infrator será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde ficará à disposição da Justiça.

Disque-Denúncia

Para concluir, o titular da DEHS solicita que quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro de Fábio Barbosa de Souza, o “Índio”, entrar em contato com a equipe da especializada pelo número (92) 98118-9535, o Disque-Denúncia da unidade policial. A autoridade policial assegura o sigilo da identidade dos informantes.

FOTO: WILLIAM LIMA/PC-AM