Adepol-Am recebe Delegado que sofreu atentado em Guajará Mirim

Na tarde desta segunda-feira (10), a Associação de Delegados de Polícia do Estado do Amazonas (Adepol-AM) recebeu seu associado, delegado Paulo Gadelha, que no último dia 03 de julho, sofreu atentado, juntamente com sua família no município de Guajará- AM, e que veio agradecer pelo apoio indispensável e verificar quais providencias jurídicas que poderão ser tomadas para solucionar a situação de seu veículo que foi queimado.

A Adepol-Am irá requisitar e acompanhar uma investigação profícua no caso em questão, a Polícia Civil do Estado e ao Ministério Público Estadual, por se tratar de uma autoridade policial que tem como missão zelar pela segurança e garantia dos direitos aos cidadãos.

De acordo com o presidente em exercício da Adepol-AM, delegado Sandro Sarkis, a diretoria executiva da Adepol-Am, continuará atenta e acompanhará junto com os órgãos competentes para que todas as medidas necessárias, sejam feitas para elucidação neste grave caso. “O Dr. Paulo Gadelha, vem trabalhando de modo exemplar e implacável no interior do Amazonas, dedicando-se bravamente à defesa da sociedade e ao combate criminalidade ao seu município em que atua, não se amedrontando ante iniquidade como a que se operou na madrugada do dia 03/07 e não podemos deixar isso em vão”, disse o presidente em Exercício.

A Associação informou que não irá descansar, enquanto não for esclarecido e descobertos os verdadeiros autores desse fato criminoso e devidamente punidos. Esta entidade vela primazia pelos seus associados e tomará todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis que o caso requer.