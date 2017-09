A adolescente Erika Cristina da Silva Viana, de 17 anos, desapareceu no último dia 09 de setembro após comprar refrigerantes em um supermercado da Zona Leste de Manaus. Há seis dias, os pais dela não têm notícias sobre a jovem. O telefone dela está bloqueado.

De acordo com Redivaldo Viana, pai de Erika, ela nunca havia desaparecido antes e não teria motivos aparentes para ter fugido. No dia do desaparecimento, eles ainda esperaram por cerca de 2 horas o retorno de Erika. “Depois saímos ligando para todo mundo, familiares e amigos, mas ninguém tem notícias dela. Estamos desesperados”, relatou.

A família mora na rua Iranduba, comunidade Nova Conquista, bairro Tancredo Neves. Antes de sair de casa, a menina fez fotos e postou nas redes sociais. Ela saiu com as mesmas roupas que aparece na foto, uma camisa polo verde e um short jeans. Se você tiver informações sobre o paradeiro da jovem entre em contato com os familiares no telefone (92) 99406-5271.