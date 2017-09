O Projeto Ensina-me a Sonhar, da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), que visa a ressocialização, selecionou três adolescentes que cumprem medidas socioeducativas para um estágio de Nível Médio na instituição. Nesta sexta-feira, dia 15 de setembro, às 11h, será realizada a assinatura do contrato de estágio, na sede da Defensoria Pública, na Rua Maceió, 305, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul de Manaus, com a presença dos adolescentes selecionados, do defensor público geral do Estado, Rafael Barbosa, e das defensoras públicas coordenadoras do projeto.

Levando palestras ao Centro Socioeducativo e promovendo um bate-papo entre profissionais de diversas carreiras e os adolescentes internos na unidade, o projeto Ensina-me a Sonhar tem o objetivo de estimular os jovens a buscar por um futuro distante da criminalidade, reduzindo os índices de reincidência.

Os jovens que participarão do estágio foram selecionados no Dagmar Feitosa, onde o projeto é desenvolvido desde o mês de abril deste ano, por apresentarem bom comportamento e evolução positiva no cumprimento das medidas aplicadas a eles. Ao todo, serão selecionados 10 adolescentes. Dois dos três primeiros adolescentes já selecionados vão estagiar no núcleo criminal da DPE-AM, e um na unidade da instituição na Casa da Cidadania, sob a supervisão de defensoras públicas que coordenam o projeto.

Os adolescentes vão acompanhar os atendimentos realizados pela Defensoria Pública e exercerão atividades administrativas. O estágio terá duração de um ano.