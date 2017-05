Policiais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) recapturaram, na manhã desta terça-feira (9), o foragido do sistema semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), Alexandre Maciel da Silveira, 21, na rua Contorno do Norte, bairro Armando Mendes, zona Leste de Manaus.

No momento da prisão, Alexandre Maciel estava na residência da mãe dele e não esboçou reação. Ele foi preso pela equipe da Secretaria-Executiva-Adjunta de Operação (Seaop), da SSP-AM, após denúncia encaminhada ao 181 (Disque-Denúncia da SSP-AM).

De acordo com o secretário executivo-adjunto de Operações Integradas, Orlando Amaral, a população tem encaminhado denúncias com mais frequência à SSP-AM. “Isso tem nos levado a criminosos e nos dando resultados positivos. E esse é o nosso papel, atuar diretamente na prevenção do crime e na integração da Polícia com a comunidade”, disse.

Alexandre responde a quatro processos por furto e será conduzido novamente ao sistema prisional do estado do Amazonas.

Orlando Amaral destaca ainda, que quem foi vítima recente de Alexandre Maciel pode procurar um Departamento Integrado de Polícia (DIP) mais próximo de sua residência e registrar ocorrência.

Com Alexandre, o Sistema de Segurança contabiliza 136 recapturados da fuga do dia 1° de Janeiro.